Курган, 27 ноября 2019, 05:17 — REGNUM Курганскую девочку, которую священник отказался крестить вместе с другими детьми из-за большого родимого пятна, взяли под защиту в местной епархии. Врачи в декабре готовы провести консультацию по обширному меланоформному невусу ребёнка и назначить лечение. Об этом 45.RU рассказала мать девочки.
После того, как священник в Кургане заявил матери девочки, что большое родимое пятно на теле ребёнка «может быть заразным», поэтому малышку надо крестить отдельно и за четыре тысячи рублей, в России поднялась волна осуждения поведения церковнослужителя, и прежде всего от его коллег.
Женщина отмечает, что заболевание её ребёнка не заразно. Но требует лечения. Собираются деньги на операцию, которую врачи намереваются сделать после полного обследования.
Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганскую девочку с большим родимым пятном ждут в краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии, где недавно взялись за лечение девочки из США с аналогичным заболеванием. Кубанские врачи опровергли слухи о стоимости операции в 17 млн рублей.
Читайте ранее в этом сюжете: Курганскую девочку с «заразным пятном» ждут специалисты из Краснодара