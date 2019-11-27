Курган, , 05:17 — REGNUM Курганскую девочку, которую священник отказался крестить вместе с другими детьми из-за большого родимого пятна, взяли под защиту в местной епархии. Врачи в декабре готовы провести консультацию по обширному меланоформному невусу ребёнка и назначить лечение. Об этом 45.RU рассказала мать девочки.

После того, как священник в Кургане заявил матери девочки, что большое родимое пятно на теле ребёнка «может быть заразным», поэтому малышку надо крестить отдельно и за четыре тысячи рублей, в России поднялась волна осуждения поведения церковнослужителя, и прежде всего от его коллег.

«Представители Курганской епархии мне сказали, что это вопиющий случай, что такого быть не должно. Нас готовы будут покрестить на общих условиях», — сказала мама девочки изданию.

Женщина отмечает, что заболевание её ребёнка не заразно. Но требует лечения. Собираются деньги на операцию, которую врачи намереваются сделать после полного обследования.

«Нам примерную сумму сказали — около 600 тысяч рублей. Это будет длительное лечение», — передаёт издание слова матери.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, курганскую девочку с большим родимым пятном ждут в краснодарской клинике лазерной фотодинамической терапии, где недавно взялись за лечение девочки из США с аналогичным заболеванием. Кубанские врачи опровергли слухи о стоимости операции в 17 млн рублей.

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