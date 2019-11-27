Красноярск, , 03:22 — REGNUM В 2020 году авиакомпания «КрасАвиа» свяжет прямым сообщением Красноярский край с Ямало-Ненецким автономным округом, Иркутской областью и Бурятией. Об этом ИА REGNUM сообщили в краевом правительстве.

Кроме того, будет продлён маршрут до Кызыла (Тува).

Уточняется, что Росавиация включила новые маршруты в список субсидируемых на 2020 год.

Прямое направление из Красноярска в Таксимо (Бурятия) откроется в январе 2020 года. Рейсы будут выполняться один раз в неделю на самолётах Ан24/26. Длительность полёта — 4,5 часа.

Два раза в неделю из Красноярска можно будет улететь в Усть-Кут (Иркутская область) и Ноябрьск (Ямало-Ненецкий автономный округ).

Также в следующем году из Красноярска можно будет улететь в Кызыл через Абакан (Хакасия).

Цены билетов не уточняются.

Как сообщало ИА REGNUM, Владивосток и Магадан связал прямой авиарейс.