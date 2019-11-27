Сан-Хосе, , 09:35 — REGNUM Президент Коста-Рики Карлос Альварадо заявил, что страну посетит Верховный комиссар ООН по правам человека Мишель Бачелет. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

«Мы сообщаем эту новость с невероятной радостью. В присутствии Верховного комиссара Коста-Рика вновь подтвердит своё призвание и историческое обязательство уважать, поощрять и защищать всеобщую систему прав человека», — обозначил президент во время пресс-конференции.

«Впервые в истории наша страна примет Верховного комиссара ООН по правам человека, и это объясняется историческими обязательствами со стороны Коста-Рики», — отметила первая вице-президент Эпси Кэмпбелл. Именно она встретит Бачелет, поскольку будет исполнять обязанности президента во время поездки Альварадо в Уругвай и Испанию с 27 ноября по 3 декабря.