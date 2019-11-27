Загреб, , 09:35 — REGNUM В Хорватии произошёл один из самых больших скандалов в хорватских ВВС. Серьезное нарушение военной дисциплины и произвол пилотов вертолетов авиабазы ВВС № 93 в Задре, которые взяли на борт военного летательного средства замаскированное гражданское лицо, подозреваемое полицией в контрабанде оружия, привели к массовым увольнениям и перестановкам младшего и старшего офицерского состава ВВС Хорватии, пишет хорватское новостное агентство Večernji list 26 ноября.

После увольнения трех пилотов этот случай вызвал общественный резонанс и подорвал доверие к ВС Хорватии. Так, министр обороны Дамир Крстичевич и президент Хорватии, верховный главнокомандующий, Колинда Грабар-Китарович сразу после случившегося поручили командованию взять на себя ответственность за этот инцидент.

На пресс-конференции, организованной на воздушно-космической базе в Загребе, глава Генштаба ВС Хорватии генерал Мирко Шундов заявил, что взысканиям подверглись до 9 военнослужащих — помимо тех трёх пилотов. Наказанию подверглись также бригадный генерал Мате Микич и бригадир Марио Плеша.