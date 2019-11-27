Будапешт, , 09:32 — REGNUM 27 ноября в Венгрии проходит первый день Международной конференции по изучению проблемы гонений христиан. В её открытии принял участие премьер-министр Венгрии Виктор Орбан. Об этом сообщает новостное агентство Вишеградской группы.

Виктор Орбан произнес речь, в которой заявил, что «Европу можно спасти, если она вернется к истокам ее настоящих ценностей: к христианской идентичности». «Те, кому мы сейчас помогаем, окажут нам большую помощь в спасении Европы. Мы даем христианам, подвергающимся гонениям, то, в чем они нуждаются: жилье, больницы, школы, а взамен получаем то, в чем Европа нуждается: христианскую веру, любовь и стойкость. Граждане Венгрии и правительство страны уверены, что христианские ценности способствуют миру и счастью среди тех, кто их придерживается», — отмечает премьер-министр.

Глава правительства также заявляет, что защита государственной идентичности и христианской культуры было когда-то обязанностью всех государственных органов по конституции страны. «Это наследие говорит нам о том, что мы обязаны защищать христианские общины, которые преследуются в разных частях света, настолько, насколько мы способны», — подчеркнул Виктор Орбан.