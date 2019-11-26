Нью-Йорк, США, , 23:59 — REGNUM Члены городского совета Нью-Йорка практически единогласно проголосовали за запрет ароматизированных электронных сигарет, также известных как вейпы, сообщает 26 ноября телеканал CNBS.

За такое решение проголосовали 42 члена совета, против высказались только двое. Теперь, утверждает телеканал, мэр Нью-Йорка Билл де Блазио планирует подписать законопроект о запрете вейпов.

Кроме ароматизированных электронных сигарет запрет также коснётся и неароматизированных вейпов, а также будет введён акциз. Кроме того, товары с высоким содержанием никотина будут продаваться только лицам, достигшим возраста в 21 год.

Как сообщало ИА REGNUM, в США активно обсуждают взаимосвязь роста популярности электронных сигарет и смертности от лёгочных заболеваний.

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