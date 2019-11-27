Анкара, , 09:27 — REGNUM Турция стала первой страной, которая доставила помощь пострадавшим от землетрясения в Албании. Сотрудники Турецкого агентства по международному сотрудничеству и развитию TİKA в албанском городе Дуррес после землетрясения силой 6,3 балла по шкале Рихтера, в результате которого погибли 20 человек, доставили первую партию помощи пострадавшим — продовольственные пакеты и одеяла.

По сообщению турецкого новостного агентства Anadolu Ajansı, сотни семей Тумане, наиболее пострадавшие от землетрясения, получили 500 продовольственных пакетов и 500 одеял. В числе продуктов были доставлены рис, масло, фасоль, сахар, макароны, мука и т. д. В совокупности планируется выдача пострадавшим до 3 тыс. продовольственных пакетов и одеял.

В распределении гуманитарной помощи принял участие координатор TİKA в Тиране Неджип Озай Озюток. Свою благодарность Турции за предоставленную помощь выразил премьер-министр Албании Эди Рама.