Москва, , 23:41 — REGNUM Россия при необходимости окажет помощь Германии в розыске похищенных сокровищ музея в Дрездене. Об этом 26 ноября заявил советник президента России по вопросам культуры, глава Совета при президенте по русскому языку Владимир Толстой.

«Люди, связанные с музеями, любую такую историю в любой точке мира воспринимают как личную трагедию», — приводит его слова РИА Новости.

Толстой выразил надежду, что все похищенные вещи будут найдены. «Если германской стороне это как-то будет в помощь, то я абсолютно уверен, что коллеги из России готовы принять в этом участие», — сказал он.

Как передавало ИА REGNUM, кража в музее «Зелёные своды» в Дрездене, где хранится коллекция украшений и произведений декоративно-прикладного искусства из собрания саксонских королей, произошла в понедельник, 25 ноября. Преступники похитили уникальные изделия из золота, серебра и драгоценных камней. По предварительной оценке, речь идёт о предметах на сумму не менее миллиарда евро.

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