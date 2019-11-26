Москва, , 22:53 — REGNUM Неполадки произошли в работе онлайн-сервиса для заказа такси Uber. Об этом 26 ноября свидетельствуют данные мониторингового портала Downdetector, отслеживающего работу популярных интернет-ресурсов.

Чаще других на сбои в работе приложения жалуются пользователи из США, Бразилии, Великобритании, Франции и Австралии. В России больше всего жалоб на работу сервиса поступило от жителей Москвы и Санкт-Петербурга.

Подавляющее число пользователей (53%) в качестве основной проблемы назвали сбои, затрудняющие доступ к сайту.

34% пользователей пожаловались на плохое функционирование приложения Uber Driver, а ещё 11% вообще не смогли войти в учётную запись.

Ранее ИА REGNUM сообщало о сбоях в работе приложения Uber, большая часть пользователей не смогла воспользоваться приложением.

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