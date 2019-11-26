Киев, , 22:02 — REGNUM Президент Украины Владимир Зеленский попросил помощи жителей страны в деле задержания «крёстного отца контрабанды» Вадима Альперина.

Об этом Зеленский сообщил 26 ноября на своей странице в Facebook. По его словам, за помощь в этом деле можно получить некий «ценный подарок».

«В ходе специальной операции по выявлению коррупционеров вокруг и непосредственно на таможне от правоохранителей бежал некий господин Альперин, которого считают одним из крестных отцов контрабанды в Украину», — написал Зеленский.

При этом он отметил, что контрабандист вряд ли сумел уйти за рубеж и скрывается на территории Украины.

«Прошу всех подключиться и помочь ему найти дорогу в НАБУ. Или помочь правоохранителям найти господина Альперина. С меня лично — ценный подарок тому, кто лучше поможет долгожданной встречи контрабандиста с законом», — добавил украинский президент.

Как сообщало ИА REGNUM, 26 ноября Зеленскому в Эстонии подарили велосипед. Имеет ли это отношение к обещанному «ценному подарку» за поимку контрабандиста, пока неизвестно.

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