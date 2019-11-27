Стокгольм, , 09:26 — REGNUM После того, как Каролингская университетская больница в Стокгольме уведомила 250 сотрудников об их увольнении, она по-прежнему продолжает принимать на работу медицинский персонал в реанимационное отделение. Врачам в других больницах было предложено поработать консультантами в отделении неотложной помощи в следующем году. Многие получившие уведомления медики были по-настоящему потрясены. Новость была опубликована на фоне усиливающегося кризиса в Швеции в сфере медицинского обслуживания. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Прошло всего три недели с того момента, как Каролинская университетская больница уведомила 600 сотрудников, в том числе 250 врачей, об их увольнении. Однако 25 ноября кризис в Стокгольме усугубился еще сильнее, когда больницы Södersjukhuset и Danderyds, расположенные в центральных районах столицы Швеции, сообщили о сокращении в общей сложности 200 сотрудников.

Каролинская университетская больница находится в состоянии глубокого экономического кризиса. Директор медицинского учреждения Бьорн Зоега отметил, что наемный персонал является одной из причин безудержного дефицита средств.

«Мы фактически истекаем кровью. Огромное количество расходов на персонал и медикаменты. Плюс к этому — наемный персонал. В это же самое время затраты на реструктуризацию оказались выше, чем ожидалось», — заявил Бьорн Зоега.