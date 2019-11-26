Вашингтон, , 21:34 — REGNUM Дать показания в суде по делу о запуске криптовалюты Gram требуют власти США от основателя Telegram Павла Дурова, пишет 26 ноября Forbes.

Вызов Дурова инициирован окружным судом Южного округа Нью-Йорка, главу российской компании допросят в начале следующего года. Также в суд вызваны Шьям Парех и Илья Перекопский — коллеги Дурова.

Инициатором дела, возбуждённого из-за Gram, является Комиссия по ценным бумагам и биржам Соединённых Штатов. Эта структура подала иск против офшорных компаний Telegram Group Inc. и её дочерней TON Issuer Inc.

Американская структура обвиняет Telegram в том, что компания продавала токены Gram через криптоплафторму TON, но привлекала инвестиции, не заявив об этом официально, и тем самым нарушила американское законодательство.

Комиссия добилась запрета на выпуск Gram, а Telegram в середине ноября оспорил это решение в американском суде и теперь требует компенсации.

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