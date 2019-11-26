Стокгольм, , 21:44 — REGNUM Шведские следователи предложили правительству новый закон, направленный на борьбу с террористической преступностью. Новая законодательная инициатива предусматривает более строгие меры наказания за многочисленные преступления, а также расширение списка преступлений, которые теперь будут считаться террористическими актами. Об этом 26 ноября сообщила шведская газета Dagens Nyheter.

Сегодняшнее антитеррористическое законодательство представлено тремя законами. В настоящее время представители следственных органов предлагают объединить все три закона в один — закон о террористической деятельности на территории Швеции.

Согласно новому законопроекту, наказание за совершение террористических актов не изменится. Время тюремного заключения останется на срок от четырех до 18 лет или пожизненное заключение. За менее тяжкие преступления срок заключения составит от двух до шести лет. Тем не менее, инициатива шведских следственных органов предусматривает новые виды наказания для лиц, уличенных в поддержке или пособничеству террористам.