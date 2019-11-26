Санкт-Петербург, , 21:13 — REGNUM Главное управление МЧС России по Санкт-Петербургу вечером 26 ноября распространило предупреждение о резком ухудшении погоды в Петербургском регионе.

Медный всадник Дарья Драй © ИА REGNUM

По данным синоптиков, на которые ссылаются спасатели, в ночь на 27 ноября в Санкт-Петербурге ожидается снег и мокрый снег. Днем в среду прогнозируются умеренные осадки в виде мокрого снега и дождя.

«На дорогах местами гололедица. Просим соблюдать меры предосторожности в сложных погодных условиях», — обратились в ГУ МЧС к петербуржцам и гостям города.

По данным Северо-Западного управления по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, температура воздуха в Петербурге наступающей ночью составит −1… −3 градуса, днем 0… +2 градуса. Атмосферное давление будет понижаться.

В Ленинградской области также ночью местами мокрый снег, днем умеренные осадки в виде снега, мокрого снега и дождя. Температура воздуха ночью 0… — 5 градусов, местами до — 8 градусов, днем −3… +2 градуса. На дорогах гололедица.