Токио, , 20:41 — REGNUM В предстоящей Final Fantasy 7 Remake появятся новые боссы и персонажи, с которыми геймеры не сталкивались в оригинальной игре. Об этом 26 ноября сообщил портал Eurogamer.

Геймдизайнер Square Enix Тэцуя Номура заявил: несмотря на то, что новые персонажи не будут играть главные роли в игре, их количество «значительно увеличится». Он добавил, что поклонники серии, думая о финальном боссе Мидгара, вероятно, думают о M.O.T.O.R., однако в Final Fantasy 7 Remake появятся новые боссы, которые добавят ещё большей остроты сюжету.

Ранее ИА REGNUM cообщило, что Square Enix уже начала работать над созданием второй части Final Fantasy 7 Remake. Известно, что новая игра не будет выходить единым релизом, она будет разбита не несколько проектов.

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