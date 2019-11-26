Рим, 26 ноября 2019, 20:26 — REGNUM Депутаты Европарламента во вторник, 26 ноября, отклонили резолюцию итальянской партии «Братья Италии» о защите прав детей.
Проголосовав вместе, «народники», «социалисты», «зеленые», популисты и коммунисты отклонили резолюцию, предполагающую защиту жизни с момента зачатия и защиту детей от идеологии ЛГБТ, написала на своей странице в Twitter лидер «Братьев Италии» Джорджа Мелони.
Вместо этого утверждена другая резолюция, в которой страны — члены ЕС призываются к автоматическому предоставлению гражданства детям мигрантов, родившимся на территории ЕС.
«Это не моя Европа», — отметила Мелони.