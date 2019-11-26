Вашингтон, , 20:18 — REGNUM Компания Electronic Arts заявила, что она не считает облачный игровой сервис Microsoft xCloud конкурентом её проекта Project Atlas. Об этом 26 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Технический директор EA Кен Мосс в интервью журналистам заявил, что компания не заинтересована в развитии конкуренции этих платформ и пояснил, что она рассматривает Project Atlas как часть реализации своей стратегии по выведению игр в «облако».

Мосс также сказал, что технологии искусственного интеллекта и облачных сервисов вскоре «преобразят» игровой процесс и привлекут новых геймеров.

Напомним, сейчас некоторые геймеры могут тестировать Titanfall 2, FIFA 19 и Unravel на Project Atlas. Ранее компания дала понять, что она не будет выпускать свои игры исключительно на своей облачной платформе, некоторые из них также появятся на Microsoft xCloud.

Читайте ранее в этом сюжете: Игра Star Wars Jedi: Fallen Order побила рекорд продаж Electronic Arts