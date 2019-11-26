Чебоксары, , 20:17 — REGNUM Чебоксары заняли только 57 место по качеству жизни населения из 78 городов, где проводилось исследование финансового университета при правительстве России. Среди региональных центров ПФО позади столицы Чувашии только Саратов (67 место), Киров (70 место) и Самара (71 место), передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Впереди — столица Удмуртии Ижевск (50 место), столица Марий Эл Йошкар-Ола (49 место), Пенза (44 место), Оренбург (41 место), Ульяновск (40 место), столица Мордовии Саранск (29 место), Нижний Новгород (28 место), Пермь (22 место). Лидер рейтинга — Казань, в топ-10 вошла также столица Башкирии Уфа (9 место).

Исследование проводилось на основе опроса в 78 городах с населением более 250 тысяч человек. В каждом городе в опросе приняли участие не менее 600 человек. Участники опроса оценивали:

— работу служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции;

— развитие образования и культурной инфраструктуры;

— состояние жилого фонда и благоустройство города;

— работу местных властей;

— качество медицинского обслуживания;

— общая оценка положения дел в городе.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, вслед за Казанью в топ-10 городов попали Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово.

Финансовый университет при правительстве РФ проводит такие исследования ежегодно с 2014 года.

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