Мехико, , 22:03 — REGNUM За последние 10 лет утроилось ежегодное количество убийств женщин в Мексике. Об этом сообщает мексиканское агентство La Jornada со ссылкой на Национальный институт по делам женщин.

Руководитель Института Надине Гасман уточнила, что 100% феминицидов приходятся на 10% муниципалитетов в Мексике.

Наркотрафик и организованную преступность Гасман назвала «опухолью», которая несёт «тяжелейшие последствия для женщин и девочек: учащаются случаи сексуального насилия, насильственных исчезновений, насилия в отношении женщин и их убийств».

«Мексике необходима не только стратегия по борьбе с наркотиками или стратегия безопасности. Мексике нужен мир, и вклад женщин в его строительство необходим», — подчеркнула феминистка.

«Поскольку мы, женщины, составляем более 50% населения страны, невозможно решить проблемы системного характера без нашего участия», — добавила Гасман.