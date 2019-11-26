Редвуд-Сити, США, , 20:06 — REGNUM Видеоигра Star Wars Jedi: Fallen Order стала самой продаваемой игрой Electronic Arts (EA) в разрезе первых двух недель после релиза. Об этом 26 ноября сообщил журнал PC Gamer.

Стоит отметить, что речь в этом случае идет только о продажах цифровых копий, отчет компании не учитывает продажу игры на физических носителях. Издание отмечает, что EA празднует успех игры по франшизе, права на которую она купила ещё в 2013 году.

Релиз Star Wars Jedi: Fallen Order состоялся 15 ноября 2019 года. ранее ИА REGNUM сообщило, что геймеры нашли способ включить в игре «низкие» настройки графики.

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