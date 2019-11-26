Пуровский район, Ямало-Ненецкий АО, , 20:05 — REGNUM Ямальские оленеводы обеспокоены сохранением редкой породы собак — ненецких лаек. В последнее время наблюдается нехватка этих четвероногих помощников тундровиков, что сказывается на отрасли традиционного северного животноводства, сообщает телекомпания «Луч» Пуровского района ЯНАО.

Союз оленеводов Ямало-Ненецкого округа подал документы на участие во втором конкурсе президентских грантов с проектом «Ненецкая лайка — достояние России». Ямал, как традиционный ареал обитания лайки теряет традиции разведения уникальной породы собак, констатируют тундровики.

Проект предполагает создание центров изучения породы на территории Ямала, развитие сети питомников и кинологических клубов ненецкой лайки.