Ашхабад, , 19:55 — REGNUM ОБСЕ организовала учебно-ознакомительный визит туркменских чиновников в Литву, где их обучили механизмам консультаций с представителями национальных меньшинств. Об этом сообщает пресс-служба Организации по безопасности и сотрудничестве в Европе.

Участие в мероприятии приняли представители министерства образования Туркмении, министерства иностранных дел, аппарата омбудсмена, а также института государства, права и демократии.

Туркменские делегаты обсудили с литовскими коллегами законодательство о правах нацменьшинств и обменялись мнениями по темам продвижения госорганами культуры национальных меньшинств и содействия их интеграции в общество.

Также туркменские чиновники приняли участие в приуроченной к Международному дню толерантности церемонии награждения номинантов за их вклад в объединение и укрепление многонационального гражданского общества.