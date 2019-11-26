Москва, , 19:55 — REGNUM В рамках исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации от 5 сентября 2019 г. № 1986-р и от 25 сентября 2019 г. № 2170-р по ввозу незарегистрированных лекарственных препаратов, содержащих психотропные вещества, 26 ноября 2019 года ФГУП «Московский эндокринный завод», находящийся в ведении Минпромторга России, в полном объеме осуществил ввоз 3100 упаковок Диазепама (торговое наименование — Диазепам Деситин) в лекарственной форме — раствор ректальный 5 мг/ 2,5 мл № 5 и 10 мг/ 2,5 мл № 5.

Препарат предназначен для купирования судорожного синдрома у детей, больных эпилепсией.

Помимо ввоза необходимых лекарственных препаратов в Российскую Федерацию, совместно с Министерством здравоохранения России организована работа с региональными органами здравоохранения страны по отгрузкам психотропных лекарственных препаратов в субъекты Российской Федерации.

Заключены договоры дарения (передачи) с 45 субъектами Российской Федерации, которые заявили о потребности в незарегистрированных в Российской Федерации лекарственных формах Диазепама.

До 29 ноября 2019 года препарат Диазепам в полном объеме будет отгружен в следующие субъекты Российской Федерации: Алтайский край, Белгородская область, Брянская область, Воронежская область, Забайкальский край, Ивановская область, Калининградская область, Кемеровская область, Костромская область, Краснодарский край, Красноярский край, Курская область, Ленинградская область, Москва, Московская область, Мурманская область, Нижегородская область, Новосибирская область, Пензенская область, Пермский край, Республика Алтай, Республика Бурятия, Республика Дагестан, Республика Карелия, Республика Мордовия, Республика Северная Осетия, Республика Татарстан, Республика Удмуртия, Республика Хакасия, Ростовская область, Самарская область, Санкт-Петербург, Севастополь, Смоленская область, Ставропольский край, Тамбовская область, Тверская область, Томская область, Тюменская область, Ульяновская область, Челябинская область, Чеченская Республика, Чувашская Республика, Ямало-Ненецкий Автономный округ, Ярославская область.

В рамках организации собственного производства ввозимых лекарственных препаратов Минпромторгом России совместно с Предприятием внедряются лекарственные препараты «Диазепам», раствор для ректального введения 2,5 мг/1,25 мл, 5 мг/2,5 мл, 10 мг/2,5 мл, 20 мг/5 мл».

Ориентировочный срок начала собственного производства Диазепама в ректальных формах — четвертый квартал 2020 года.

Ранее ФГУП «Московский эндокринный завод» в рамках исполнения распоряжений Правительства Российской Федерации ввез 7 620 упаковок Клобазама.

Таким образом, из необходимого количества 11 270 упаковок, утвержденного распоряжением Правительства Российской Федерации, на сегодняшний день ввезено уже 10 720 упаковок.