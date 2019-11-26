Турин, Италия, , 19:49 — REGNUM Советник губернатора региона Пьемонт (Турин) Элена Кьорино призвала руководителей образовательных учреждений самостоятельно решить, в какой именно форме праздновать Рождество, передает Il Primato Nazionale во вторник, 26 ноября.

Рождество — важная часть итальянской культуры и итальянской идентичности, отметила Кьорино в своем обращении.

Издание напоминает, что в последние годы в ряде регионов Италии руководители образовательных учреждений воздерживались от празднования Рождества из-за боязни обидеть представителей нехристианских культур.