Сеул, , 21:54 — REGNUM Правительство Республики Корея планирует в следующем году открыть ещё 30 культурно-лингвистических центров имени короля Сечжона. Об этом сообщает южнокорейское информационное агентство Yonhap со ссылкой на министерство культуры.

В частности, будет увеличено число таких центров в России, где уже их существует девять, а также в странах СНГ, Азии, Центральной и Южной Америки, а также в Африке. В центрах Сечжон все желающие изучают корейский язык, знакомятся с Корейской культурой и общаются с носителями языка. На данный момент существует 180 таких центров в 60 странах мира, однако спрос на изучение корейского языка растёт быстрыми темпами на фоне популярности k-pop групп и южнокорейских фильмов и сериалов.

Центры названы в честь короля Сечжона, жившего в XIV — XV веках и известного в качестве изобретателя корейского алфавита — Хангыля, созданного в 1446 году. Хангыль позволил обучиться грамоте миллионам простых граждан, которые не умели пользоваться иероглифами.