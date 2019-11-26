Сантьяго, , 21:38 — REGNUM Президент Чили Себастьян Пиньера подписал законопроект о наделении военных практически неограниченными полномочиями по «защите объектов инфраструктуры» во время массовых протестов. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Теперь законопроекту предстоит пройти рассмотрение Конгрессом. По словам главы государства, предложенный им законопроект наделит военных правом охранять объекты по производству электроэнергии, водоснабжению, телекоммуникации, больницы, порты, аэропорты, «подвергнувшиеся разрушительным нападениям, которые поставили под угрозу работу данных объектов».

Пиньера заверил, что данная мера ни в коем случае не повлечёт за собой ограничения личных свобод граждан и вмешательства армии в обеспечение общественного порядка.