Цхинвал, , 19:24 — REGNUM

Дети из Южной Осетии примут участие во всероссийском фестивале «Рождественская ёлка «Казачий круг», который пойдет в Москве с 5 по 8 января 2020 года. Об этом 26 ноября сообщает информагентство «Рес».

Министр образования Южной Осетии Натали Гассиева отметила, что республика ежегодно направляет талантливых детей на рождественский фестиваль. В этот раз Южную Осетию представят учащиеся хореографической студии Цхинвальской школы №6.

В 2018 году вокальный коллектив «Улыбка» школы №5 г. Цхинвал и хореографический коллектив «Хуры тын» Бекмарской средней школы стали на фестивале победителями фестиваля в номинациях «хореография» и «вокал».