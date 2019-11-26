Сантьяго, , 21:37 — REGNUM В Чили на 40-й день народных волнений жители бедных пригородов Сантьяго заблокировали подъезды к столице. Об этом сообщает кубинское агентство Prensa Latina.

Инициатором протеста стало общинное движение «Укамау». 500 членов этого движения забаррикадировали Автостраду-дель-Соль, соединяющую Сантьяго с портом Вальпараисо. Также несколько сотен протестующих перекрыли автомагистраль «Педро Агирре».

Официальные представители организации сообщили, что «Укамау» действует в рамках общенациональной забастовки, начавшейся во вторник 26 ноября.

Основные требования бастующих к правительству включают повышение минимального размера оплаты труда и пенсий до 500 тыс. песо, а также обеспечение доступного образования, здравоохранения, транспорта, водо‑ и электроснабжения.