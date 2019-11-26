Сургут, Югра, , 19:12 — REGNUM Власти Югры 26 ноября приняли решение о выделении из резервного фонда правительства ХМАО 2,5 млн рублей на оказание материальной помощи пострадавшим от пожара в деревянном двухэтажном доме в посёлке Дорожный в Сургуте. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в региональном департаменте общественных и внешних связей.

Напомним, что пожар произошёл днём 25 ноября. Жилой дом уничтожен огнём. Один человек погиб, семеро пострадало.

Единовременную выплату в 1 млн рублей получит семья погибшего, от 100 до 300 тыс. рублей пострадавшие с травмами разной тяжести.

Также людям, потерявшим имущество в результате пожара, была назначена выплата в сумме 40 тыс. рублей. Кроме того, в Сургуте объявлен благотворительный сбор для обеспечения пострадавших всем необходимым.

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