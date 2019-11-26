Аддис-Абеба, , 21:35 — REGNUM Африканский союз (АС) поблагодарил правительство и народ Эфиопии за их усилия по поощрению и расширению возможностей и участия эфиопской молодежи в инициативах организации в области установления мира и развития в стране. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Fana.

Комиссар АС по вопросам мира и безопасности Смаил Черги похвалил правительство Эфиопии за его решимость предпринять смелые шаги по расширению политического пространства путем освобождения политических заключенных и приглашения оппозиционных партий в изгнании вести мирную борьбу в стране.

«Позвольте мне также выразить свою признательность и благодарность правительству и народу Эфиопии за успехи, достигнутые страной в создании инклюзивной и демократической нации, которая формирует условия для всестороннего социально-экономического развития молодежи», — добавил комиссар.

Комиссар отметил: «Использование положительного вклада молодежи и обеспечение ее активного участия в политических дискуссиях и процессах принятия решений будет иметь ключевое значение для успешного осуществления программы реформ и других усилий по миростроительству».