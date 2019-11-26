Нальчик, , 19:02 — REGNUM Два бывших сотрудника ГИБДД Кабардино-Балкарии признаны виновными в получении взятки. Как сообщили в пресс-службе Следственного комитета, в 2016 году инспекторы отдельной роты ДПС из города Прохладного Сергей Ф. и Гиви Д. потребовали 30 тыс. рублей у жителя города Минеральные Воды. В обмен они обещали не привлекать его к уголовной ответственности за управление автомобилем в состоянии алкогольного опьянения.

Водитель перечислил полицейским на банковскую карту требуемую сумму, а сам факт был запротоколирован в ходе оперативно-разыскного мероприятия.

Суд в Ставропольском крае вынес наказание в отношении полицейских, приговорив одного из них к семи годам лишения свободы, а другого — к семи годам с половиной. При этом обоих обязали выплатить штраф в размере 300 тыс. рублей, а также запретили им в течение двух лет занимать должности государственной службы.