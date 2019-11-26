Вашингтон, , 19:01 — REGNUM В сеть выложили трейлер инди-инры Alien: Hope for the Future. Ролик был опубликован 26 ноября 2019 года на YouTube-канале проекта.

Видео даёт понять фанатам франшизы, что за геймплей им предложит новый проект. Игра будет выполнена в жанре Immersive sim («иммерсивная симуляция»), в рамках которого разработчики предлагают геймеру необычайно широкий выбор при прохождении игры.

Напомним, Alien: Hope for the Future является некоммерческим проектом, после релиза её смогут беслатно скачать все желающие. Игрокам будет предоставлена возможность выжить в колонии «Надежда Хэдли» во время инцидента с ксеноморфами. Именно в этой колонии должны были выполнить своё задание герои культового фильма «Чужие», который вышел на экраны в 1986 году.

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