Могадишо, , 19:03 — REGNUM Сомали вновь присоединилась к Международной организации по борьбе с пустынной саранчой для стран Восточной Африки (DLCO-EA). Министр сельского хозяйства Сомали Саид Хусейн Эйд подписал соглашение с генеральным директором DLCO-EA Стивеном Ньокой. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

В мероприятии, которое состоялось в администрации премьер-министра Сомали, приняли участие члены Комитета по сельскому хозяйству Палаты представителей, представители Всемирной продовольственной программы ФАО и кооперативов сомалийских фермеров.

Директор Нйока приветствовал возвращение Сомали в организацию и отметил, что вскоре представители организации будут развернуты в Сомали для оказания помощи местным жителям, сталкивающимся с проблемами нашествия саранчи.

Организация была основана в 1962 году и объединила девять стран восточноафриканского региона для объединения усилий по борьбе с саранчовыми атаками. Соглашение заключено на фоне обострившейся проблемы нашествия саранчи на штаты Сомалиленд и Пунтленд, которая уничтожает огромные участки сельскохозяйственных угодий.