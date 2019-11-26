Москва, , 18:58 — REGNUM Официальный представитель японского автопроизводителя Datsun на российском рынке «Ниссан Мэнуфэкчуринг Рус» объявил об отзыве 1677 транспортных средств из-за проблем с клапаном усилителя тормозов. Об этом 26 ноября сообщает пресс-служба Росстандарта.

Как уточняется, отзыву подлежат автомобили Datsun on-DO/mi-DO, изготовленные в период с 12 августа по 4 сентября 2019 года.

«Причиной отзыва транспортных средств является возможное несоответствие спецификации материала, из которого изготовлен обратный клапан усилителя тормозов», — говорится в сообщении.

Отмечается, что дефект создаёт вероятность поломки клапана при нормальной эксплуатации автомобиля, что может привести к необходимости прикладывать большее усилие на педаль тормоза для остановки автомобиля.

На отзываемых транспортных средствах будет произведена проверка и, при необходимости, замена обратного клапана усилителя тормозов. Ремонтные работы будут выполнены бесплатно для владельцев.