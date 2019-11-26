Могадишо, , 19:02 — REGNUM Правительство Сомали в партнерстве со Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) и Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ) начало кампанию по вакцинации около 1,7 миллиона детей в Сомали. Дети в возрасте до пяти лет будут вакцинированы против полиомиелита, а вакцины против кори будут назначаться детям в возрасте от 6 до 59 месяцев. Кампания также включает распространение витамина А в таблетках для детей в возрасте до 5 лет для повышения их иммунитета, а также таблеток от глистов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Shabelle.

В течение пяти дней работники здравоохранения ООН и Сомали сосредоточат свои усилия в регионах Бенаадир, Гальгуду, Хиршабель, Джуббалннд и Юго-Западном штате, а также на районах с высокой концентрацией вынужденных внутренне перемещенных лиц.

В лагерях для вынужденных переселенцев часто возникают болезни, и дети, живущие в таких местах, страдают от недоедания и ограниченного доступа к воде и санитарии. Дети в кочевых общинах подвергаются более высокому риску заражения корью и полиомиелитом из-за более высокой мобильности этих групп населения.

В этом году в Сомали зарегистрировано 3616 случаев подозрения на корь — вирус, который передается воздушно-капельным путем и очень заразен.

«Один из семи сомалийских детей умирает до своего пятилетия, и многие из этих смертей можно предотвратить с помощью вакцин», — заявил представитель ВОЗ в Сомали Мамунур Малик. «Несмотря на то, что за прошедшие годы мы достигли прогресса в улучшении охвата плановой иммунизацией в стране, существует необходимость в дальнейшем расширении охвата вакцинацией, особенно против кори и полиомиелита».