Аддис-Абеба, , 18:59 — REGNUM Правительство Эфиопии опубликовало первый аналитический доклад по комплексной классификации продовольственной безопасности с момента принятия мировой методологии в 2018 году. Доклад, в котором анализируется ситуация с продовольственной безопасностью в стране до июня 2020 года, подчеркивает необходимость принятия экстренных мер, чтобы спасти более 8 млн эфиопов от гибели из-за голода и недоедания. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Addis Standard.

В докладе сообщается, что в период с февраля по июнь 2020 года 8,5 миллиона человек будут в центре продовольственного кризиса, если не будут приняты срочные меры по спасению жизней, сокращению разрыва в питании, восстановлению средств к существованию и сокращению масштабов недоедания.

Старший советник комиссара Национальной комиссии по управлению рисками стихийных бедствий Эфиопии Тадессе Бекеле заявил, что правительство Эфиопии собирается использовать информацию, содержащуюся в отчете, для удовлетворения потребностей населения, испытывающего нехватку продовольствия. «Правительство по-прежнему полностью привержено устранению любых препятствий на пути спасения жизней и средств к существованию пострадавшего населения», — подтвердил советник.

Представитель продовольственной организации ООН (ФАО) в Эфиопии Фатума Сеид отметила, что ФАО будет продолжать оказывать поддержку правительству Эфиопии и работать с партнерами для получения регулярной, своевременной информации, а также основанного на фактических данных анализа ситуации с продовольственной безопасностью в стране. «Достоверная информация является отправной точкой любого вмешательства. Она определяет, кто больше всего пострадал, где они находятся и каковы их потребности», — добавила она.