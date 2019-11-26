Аддис-Абеба, , 18:52 — REGNUM Министерство науки и высшего образования Эфиопии сообщило, что пять студентов получают экстренную медицинскую помощь после вновь разгоревшегося насилия в университетском городке Адама. Однако пока неясно, находится ли кто-либо из студентов в состоянии опасном для жизни или нет. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс Borkena.

Новое столкновение произошло в кампусе вуза около 1:00 по местному времени. Тем не менее, министерство не раскрыло, в чем причина столкновения между учащимися, которые представляли стороны конфликта, однако СМИ утверждают, что это стало продолжением этнического насилия, разгоревшегося в регионе неделей ранее.

Уже несколько недель в эфиопских университетах происходят межэтнические столкновения, в основном в регионе Оромо. По меньшей мере 6 студентов погибли в университетах по всему Оромо после смерти двух студентов-оромо в начале ноября 2019 года в университете Уольдиа.

Министерство заявило, что правительство работает над выявлением студентов-подстрекателей, ответственных за столкновения в университете Адамы.

Ранее в социальных сетях также сообщалось, что занятия в государственном университете Аддис-Абебы приостановлены, так как между студентами и администрацией университета идет обсуждение вероятного насилия. В университете возникла напряженность, так как некоторые студенты потребовали освобождения студентов, находящихся под стражей и подозреваемых в подстрекательстве к насилию. Опять же, министерство не поделилось подробностями по данному вопросу.