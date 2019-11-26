Колпашево, , 18:32 — REGNUM В Томской области следствие проводит проверку по информации об обнаружении повышенного содержания ртути в продукции рыбзавода. Об этом ИА REGNUM сообщили 26 ноября в областном следственном управлении СКР.

По данным ведомства, речь идёт о рыбзаводе в городе Колпашево. В местных массмедиа сообщалось, что областной Россельхознадзор проверил рыбу, используемую для производства пищевых продуктов ООО «Колпашевский рыбзавод», и обнаружил превышение предельно допустимой концентрации ртути в продуктах указанного предприятия. Например, в мороженных карасе и налиме концентрация ртути превышала норму почти в два раза.

Рыбу, предположительно, выловили в Оби в Колпашевском районе. В СМИ распространилась версия, что рыба была отравлена в результате сброса отходов в реку с использующего ртуть предприятия. Между тем рыбзавод перед переработкой должен был проверить рыбу.

Проводится проверка.

Как сообщало ИА REGNUM, томские биологи выявили вид рыбы, полностью зараженный описторхами.