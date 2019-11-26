Аддис-Абеба, , 18:44 — REGNUM По данным Агентства ООН по делам беженцев (УВКБ ООН), по крайней мере в два раза больше мигрантов погибает при попытке добраться до Средиземного моря, чем тех, кто лишается жизней при попытке пересечь море с целью добраться в Европу. Специальный посланник УВКБ ООН по Центральному средиземноморскому региону Винсент Кочетель заявил, что в то время как Средиземное море остаётся смертоносным маршрутом для нелегальной миграции, наземное путешествие до моря из Африки является гораздо более опасным для мигрантов. Об этом сообщил эфиопский новостной ресурс EthioNews.

«Мы предполагаем, что по крайней мере в два раза больше людей, вероятно, погибает на пути к Средиземному морю, чем на самом море», — сказал Кочетель, добавив, что цифра может быть выше, но точные данные отсутствуют.

Международная организация по миграции (МОМ) определила обезвоживание, голод, дорожно-транспортные происшествия, насилие и болезни как наиболее распространенные причины смерти на сухопутных маршрутах беженцев в 2018 году. Каждый год тысячи мигрантов отправляются в путешествие по Средиземному морю, пытаясь достичь Европы. Путь из Нигера в Ливию является одним из основных маршрутов, по которым африканские мигранты достигают Северной Африки, прежде чем попытаться пересечь Средиземное море.

Многие мигранты попадают к торговцам людьми и подвергаются избиениям на сухопутных маршрутах, а некоторых даже убивают для продажи на органы. Дети также уязвимы в суровых климатических условиях, таких как пустыня Сахара. Тем не менее даже если беженцы и достигают Средиземного моря, они сталкиваются с дополнительными физическими рисками. Согласно отчёту МОМ, более 1000 мигрантов и беженцев погибли на трёх основных миграционных маршрутах Средиземного моря в период с 1 января по 3 октября 2019 года. С 2014 года ежегодно регистрируется более 1000 смертей в Средиземном море, и в общей сложности за последние шесть лет погибло более 18 960 человек.