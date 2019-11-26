Кострома, , 18:02 — REGNUM В парке Победы в Костроме идут работы по реконструкции, — сообщает ТРК «Кострома».

В костромском парке к годовщине победы построят триумфальную арку, фонтан, аллеи вымостят плиткой, сделают освещение и установят мемориальные знаки и колокол Памяти. Его местные умельцы отольют из гильз, найденных юными поисковиками на реальных полях сражения времен Великой Отечественной. Весной в парке посадят деревья.

Реконструкция костромского парка Победы проходит по нацпроекту «Жильё и городская среда». Общая стоимость работ — 60 млн рублей. Дизайн-проект благоустройства был одобрен жителями в марте прошлого года во время проведения народного голосования