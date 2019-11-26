Белгород, , 17:59 — REGNUM Проезд в районе авторынка Белгорода перекроют на полгода в связи с масштабными ремонтными работами. Мэр города Юрий Галдун на своей странице в социальной сети 26 ноября признался, что 2020 год «будет очень сложным для автомобилистов», поскольку предстоит выполнить большой объём работ.

Движение транспортных средств на участке автодороги ул. Студенческая — Северо-Восточный обход Белгорода от Студенческой до поворота на Свято-Троицкий храм будет прекращено с 28 ноября 2019 года и до 1 мая 2020 года.

«В уходящем году мы уже сделали достаточно много, но пора приступать к нескольким крупным транспортным развязкам. Практически весь город будет испытывать серьёзные затруднения в автомобильном передвижении. Уйти от этого нельзя, делать дороги надо, чтобы в будущем добиться нормального трафика. Сейчас у нас есть для этого средства. Так что, уважаемые горожане, нас ждёт непростой период, но это давно назревшая необходимость», — Юрий Галдун.

На месте кольцевого перекрёстка улиц Студенческая и Калинина, где сейчас располагается памятник каменотёсу, городские власти обещают возвести двухуровневую развязку.