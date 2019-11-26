Екатеринбург, , 18:01 — REGNUM В проекте бюджета Екатеринбурга на 2020 год и плановый период до 2022 года не заложили трат на развитие метрополитена. Об этом сообщает интернет-газета Znak.

Город не сможет выделить средства ни на проектирование и строительство новой линии, ни на покупку новых вагонов.

Информацию подтвердила депутатам гордумы и.о. главы финансового департамента мэрии Ольга Сысолятина. Чиновница заявила, что в проекте бюджета не предусмотрено денег на развитие метро.

Как сообщало ИА REGNUM, в 2019 году мэрия предусмотрела более 250 млн рублей на проектирование второй линии метрополитена. Также чиновники судятся за право на земельный участок над недостроенной станцией метро «Бажовская», которая должна войти в третью ветку метро.

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