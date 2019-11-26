Тбилиси, , 17:55 — REGNUM 12 тысяч детей в Грузии не ходят в школу, согласно данным ЮНИСЕФ. В Грузии была запущена двухлетняя программа с целью вовлечения оставшихся вне школы детей и улучшения их результатов обучения. Вместе с Детским фондом ООН, партнером проекта в Грузии является Болгария. Об этом 26 ноября сообщает Первый канал Грузинского телевидения.

В министерстве образования Грузии сообщают, что в ходе реализации программы будут выявлены дети, не посещающие школы. Будет разработана программа поддержки детей, не посещающих школу, которая на первом этапе будет реализована в 15 школах и шести дневных центрах.

Если проект завершится успешно, позже во всех школах Грузии будут реализованы образовательные программы «второго шанса».