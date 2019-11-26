Москва, , 17:54 — REGNUM Причиной крушения пассажирского самолётаBoeing 737 в аэропорту Ростова-на-Дону в 2016 году стали ошибки пилотов. Такой вывод содержится в опубликованном 26 ноября итоговом отчёте Межгосударственного авиационного комитета (МАК).

Как отмечается в документе, катастрофа произошла при повторном уходе самолёта на второй круг «из-за неверной конфигурации и ошибок в пилотировании с последующей потерей командиром воздушного судна ситуационной осведомлённости ночью в инструментальных метеоусловиях, приведшей к потере контроля за параметрами полёта и столкновению самолёта с землёй».

Комиссия пришла к выводу, чтокатастрофе поспособствовали турбулентность, недостаточная подготовка и стрессовое состояние пилотов, несогласованность в действиях экипажа.

Отмечается, то к моменту катастрофы экипаж находился в воздухе шесть часов, два из которых прошли «в напряжённой рабочей обстановке, связанной с необходимостью принимать нестандартные решения». Эксперты пришли к заключению, что перед крушением командир самолёта впал в ступор и не реагировал на верные подсказки второго пилота.

Напомним, 19 марта 2016 года пассажирский самолет Boeing 737−800 эмиратской авиакомпании Flydubai, следовавший из Дубая в Ростов-на-Дону, столкнулся с землёй вблизи посадочной полосы аэропорта в условиях плохой видимости и порывистого ветра. На борту самолёта находились 55 пассажиров и семь членов экипажа, никто из них не выжил.