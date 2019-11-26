Рязань, , 17:47 — REGNUM Около шести тысяч школьников протестировали на употребление наркотиков с момента запуска специальной программы в Рязанской области. Об этом 26 ноября на заседании антинаркотической комиссии рассказал глава региона Николай Любимов, сообщает пресс-служба областного правительства.

За несколько недель реализации проекта далось охватить порядка 40 образовательных учреждений. И если раньше профилактические осмотры носили выборочный характер детей из так называемой «группы риска», то теперь такую работу проводят с каждым ребёнком.

«Это реальный практический шаг и я убеждён в его положительных результатах. Нас поддержали и профильные специалисты, и общественность, и разные известные люди, в том числе в молодёжных кругах», — сказал Николай Любимов.

Рязанская область первая в стране приняла региональную программу повсеместного тестирования школьников и студентов профессиональных образовательных организаций на потребление наркотиков.

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