Озёрск, Челябинская область, , 17:38 — REGNUM В челябинском Озёрске детский тренер арестован до 21 января. Его подозревают в насильственных действиях сексуального характера против девятилетней девочки, пишут местные СМИ.

Под стражу его отправил суд Озёрска. Заседание было закрытым.

Детали дела официально не разглашаются. Как пишет 74.ru, тренер работал в детском центре с 2015 года. К девочке он якобы пристал в раздевалке, залез к ней под одежду. Ребёнок перепугался и рассказал обо всём своей матери, после чего гражданин был задержан.