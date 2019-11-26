Белгород, , 17:34 — REGNUM Дегустацию растительного мяса провели 26 ноября в рамках проекта StartUp: Land на базе инновационного пространства «Точка кипения» в Белгороде. Из горохового белка, воды и масла приготовили котлеты, которые затем предложили попробовать желающим наравне с традиционным продуктом.

Для «слепой» дегустации приготовили бургеры. Их поделили на две части и предложили участникам встречи определить, в какой половине мясо натуральное, а где растительное. Большинство дегустаторов не смогли найти отличий, сообщает информационное агентство «Бел.ру».

"Мне кажется, если кто-то не будет знать, что это не мясо, его будут также есть. Я сильной разницы не заметил. Возможно, при детальном изучении каждого ингредиента всё будет иначе», — поделился мнением ресторатор, депутат областной думы, основатель ассоциации «Белые крылья» Александр Щеглов.

Растительное мясо уже есть в продаже в более чем 30 магазинах Москвы.