Белгород, 26 ноября 2019, 17:34 — REGNUM Дегустацию растительного мяса провели 26 ноября в рамках проекта StartUp: Land на базе инновационного пространства «Точка кипения» в Белгороде. Из горохового белка, воды и масла приготовили котлеты, которые затем предложили попробовать желающим наравне с традиционным продуктом.
Для «слепой» дегустации приготовили бургеры. Их поделили на две части и предложили участникам встречи определить, в какой половине мясо натуральное, а где растительное. Большинство дегустаторов не смогли найти отличий, сообщает информационное агентство «Бел.ру».
Растительное мясо уже есть в продаже в более чем 30 магазинах Москвы.