Екатеринбург, , 17:39 — REGNUM В столице Среднего Урала ликвидировали нелегальную стоянку у аэропорта «Кольцово», где регулярно парковались таксисты. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщили в пресс-службе аэропорта.

Хотя на площадке до этого стоял запрещающий знак, водителей такси это не останавливало. Сейчас на стоянке устанавливают забор.

В пресс-службе «Кольцово» уточнили, что благодаря изменениям будет облегчен проезд бензовозов на территорию аэропорта.

Из-за ликвидации площадки у таксистов усложнилась жизнь — ранее водители принимали заказы из «Кольцово» прямо со стоянки, чтобы оперативно добраться до клиента. Теперь же работникам такси придётся искать новые места для временного размещения.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее в Екатеринбурге анонсировали появление новых знаков «Остановка запрещена» с табличками, предупреждающими водителей о работе эвакуатора. Запрещающие указатели появятся на шести улицах города.

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