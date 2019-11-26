Махачкала, , 18:35 — REGNUM Махачкала заняла предпоследнее 77 место по качеству жизни среди российских городов с населением более 250 тыс. человек. Ежегодный рейтинг в очередной раз представил Финансовый университет при правительстве РФ.

В основу анализа положены мнения жителей о различных сторонах городской жизни. Так, респондентов просили оценить работу местных властей, служб, занятых обслуживанием и ремонтом дорог, общественного транспорта и дорожной полиции, развитие образовательной и культурной инфраструктуры, состояние жилого фонда и благоустройство города, качество медобслуживания, а также дать общую оценку положению дел в городе.

«Чемпионом» России по качеству жизни стала Казань. Места со второго по десятое в рейтинге заняли: Грозный, Тюмень, Краснодар, Москва, Санкт-Петербург, Иркутск, Севастополь, Уфа и Кемерово. Замкнул список из 78 городов Улан-Удэ.

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