Ашхабад, , 17:14 — REGNUM В институте государства, права и демократии состоялся круглый стол, посвященный вопросам свободы религии и вероисповедания в Туркмении. Об этом сообщает пресс-служба министерства иностранных дел.

В мероприятии участвовали омбудсмен Яздурсун Гурбанназарова, дипломаты, сотрудники правоохранительных органов, министерства юстиции, отдела по делам религии, а также представители различных конфессий и религиозных организаций.

Замминистра иностранных дел Вепа Хаджиев рассказал участникам встречи о проводимой в Туркмении работе по обеспечению свободы вероисповедания, а также отметил, что в стране имеется правовое пространство, которое обеспечивает гарантии религиозным организациям.

После этого делегаты обменялись мнениями о том, как в Туркмении можно усовершенствовать взаимодействие между государственными структурами, общественными и религиозными организациями в области защиты прав человека.

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